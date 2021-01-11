"أول طائرة تصل اليوم".. استئناف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية

2021/01/11 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية اليوم الإثنين بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية بالبلدين، وذلك في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيرا بين أطراف الأزمة الخليجية.

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