2021/01/11 | 12:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن وفاة 436 شخصا وتسجيل 23315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل للشفاء 21786 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و800675.وارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا إلى 3 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 436 وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 436 وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).