2021/01/11 | 12:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الإثنين، بفيروس كورونا.

وأعلن طالباني في تدوينة، إصابته بالفيروس، قائلا: “بعد الفحص، كانت النتيجة أنني أحمل فيروس كورونا، لذلك يجب أن لا يكون لدي ملامسة لبعض الوقت لحين اجتياز المرض، أتمنى للكل صحة جيدة ورجاء حافظوا على الوقاية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة قوباد طالباني بفايروس كورونا 7 SKY TV.

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