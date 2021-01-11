2021/01/11 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الفاتيكان: زيارة البابا فرانسيس الى العراق قد تتأجل بسبب جائحة كورونا

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