عودتها محسومة.. نائب يكشف عن حراك سياسي لإقامة انتخابات مجالس المحافظات

2021/01/11 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، أن هناك توافقات سياسية غير معلنة بشأن مجالس المحافظات، مبيناً أن "عودتها محسومة".

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأسابيع الماضية شهدت حراكاً لبعض القوى والتيارات السياسية حيال ملف مجالس المحافظات واهمية عودتها للمشهد مرة اخرى، لانها تركت فراغاً رقابياً في المحافظات".

واضاف، ان "الحراك تمخض عنه توافقات سياسية غير معلنة حتى الان أولها الدفع باتجاه ان يكون موعد انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية، كما تم التوافق على ان يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة مطابقا لعدده في مجلس النواب ويعتمد ذات الاطار الانتخابي اي الدوائر المتعددة".

واشار الكروي الى ان "الاسابيع القادمة ستكون التوافقات واضحة وستعلن الكثير من الرؤى حيال ملف مجالس المحافظات لكن بالمحصلة عودتها للمشهد محسوم".

وكانت اللجنة القانونية النيابية، أعلنت عن توجه لتشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح صحفي، ان "البرلمان سبق له ان شرع قانونا لانتخابات مجالس المحافظات الماضية”، مشيراً الى ان “نظام سانت ليغو كان معتمداً انذاك".

واضاف ان "البرلمان صوت على قانون انتخاباته، ما حدا باللجنة الى اجراء التحضيرات اللازمة لاعداد قانون لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وفقا للنظام الذي تسير عليه انتخابات مجلس النواب المقبلة".

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