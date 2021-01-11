ديالى.. دعوات لانقاذ ’’سلة خبز المحافظة’’ من الهلاك

2021/01/11 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، اليوم الاثنين ، الى تدخل عاجل لإنقاذ 80 الف دونم من محصول الحنطة من ’’الهلاك’’.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق، محمد ضيفان العبيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستوى هطول الامطار لا يزال محدوداً جداً ولا يفي بالحاجة".

واكد بأن "80 % من الأراضي الزراعية لسلة خبز ديالى"، في إشارة إلى العظيم، "تعتمد على المضخات الزراعية في سقي المحاصيل".

واضاف العبيدي، أن "ساعات القطع الطويلة للكهرباء على مدار اليوم جعلت من تشغيل المضخات مهمة صعبة جدا ما يهدد بكارثة زراعية حيث بات مصير 80 الف دونم على المحك".

ودعا الى ضرورة "تدخل وزارة الكهرباء في اعطاء وضع استثنائي لناحية العظيم وقراها من ناحية زيادة ساعات توفير الطاقة لتشغيل المضخات لتامين سقي المحاصيل لتفادي هلاكها خاصة وان وضع الامطار لايزال ضعيف جدا حتى الان".

واشار الى ان "70% من اهالي العظيم يعتمدون على الزراعة في الحصول على قوتهم اليومي، وان عدم قدرتهم على سقي المحاصيل مشكلة معقدة تزداد سوءا مع مرور الوقت".

ويطلق على ناحية العظيم بمحافظة ديالى، تسمية ’’سلة خبز ديالى’’، حيث تعد وهي من اكبر المناطق التي تنتج محصولي الحنطة والشعير بكميات كبيرة سنويا.

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