مرشح لرئاسة اتحاد الكرة الفرنسي يتوعد مدرب المنتخب بسبب بنزيما

2021/01/11 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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عاد الأمل لكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، من أجل العودة للمنتخب الفرنسي من جديد، بعد أكثر من 5 سنوات متتالية من الاستبعاد.

واستبعد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي في عام 2015، بنزيما من تشكيلة الديوك، بسبب أزمته الشهيرة مع زميله ماتيو فالبوينا.

وكشف ميشيل مولان المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يريد عودة بنزيما من جديد للمنتخب الوطني، بسبب خبراته الكبيرة.

وقال ميشيل مولان في تصريحات صحيفة، "سأفرض على ديشامب أن يستدعي بنزيما للعب مع المنتخب الفرنسي".

وستجري انتخابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في الصيف المقبل، عقب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

ويستعد المنتخب الفرنسي، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في شهر حزيران المقبل.

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