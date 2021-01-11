القانونية النيابية: نجري تحضيرات لتشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات

2021/01/11 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتتجهُ اللجنة القانونية في مجلس النواب نحو تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح صحفي ان “البرلمان سبق له ان شرع قانونا لانتخابات مجالس المحافظات الماضية”، مشيراً الى ان “نظام سانت ليغو كان معتمداً انذاك».واضاف ان “البرلمان صوت على قانون انتخاباته، ما حدا باللجنة الى اجراء التحضيرات اللازمة …

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