2021/01/11 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ متابعاتقالت النائبة المستقلة في البرلمان العراقية، ندى شاكر، إن “هناك بالفعل حديثا عن إقالة بعض الوزراء، لكن حتى اليوم البرلمان لم يستطع استضافة أي وزير وصولا إلى الاستجواب”.وأضافت البرلمانية في حديث لموقع خليجي “عربي 21” وطلع عليه “النور نيوز” أنه “رغم الضجة الكبيرة على وزير المالية بسبب الأزمة الاقتصادية جراء رفع سعر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الحلبوسي يتعذر بوجود توقيتات لاستجوابات المسؤولين مما يؤخر استجواب وزير المالية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الحلبوسي يتعذر بوجود توقيتات لاستجوابات المسؤولين مما يؤخر استجواب وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).