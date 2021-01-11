2021/01/11 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، عن اصابته بفايروس كورونا، مؤكدا حاجته الى التباعد لفترة.وقال طالباني في تغريدة على / تويتر / : "بعد اجراء عدد من الفحوصات الطبية اتضحت اصابتي بفايروس كورونا".واضاف: احتاج الى التباعد لفترة لحين تجاوز هذا الفايروس ، اتمنى السلامة للجميع وادعو الى الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس حكومة اقليم كردستان مصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس حكومة اقليم كردستان مصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).