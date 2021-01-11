وزارة النفط تعلن عن رفع الطاقة الانتاجية لمصفى الصمود الى 140 الف برميل في اليوم

2021/01/11 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افتتح وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل مشروع تأهيل وحدة صلاح الدين /2 في مصفى الصمود في بيجي بطاقة (70) الف برميل باليوم لترتفع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود الى 140 الف برميل باليوم .وقال وزير النفط في بيان للوزارة : ان" الجهد الوطني قد نجح ، بالاعتماد على الامكانيات المتاحة ، في اعادة بناء وتاهيل وحدة صلاح الدين /2 بطاقة (70) الف برميل باليوم ، بعد ان دمرتها عصابات داعش الارهابية ".واضاف :" ان خطط الوزارة تهدف الى اعادة المصفى الى طاقاته السابقة ، وهو هدف عظيم لنا جميعاً، فضلاً عن اضافة وحدات تحسين البنزين والتي تهدف الى الارتقاء بنوعية المشتقات النفطية" .واشار اسماعيل الى "اهمية اعادة تأهيل مصفى الصمود في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية ، وان اضافة طاقة تكريرية جديدة من خلال اعادة تشغيل وحدةصلاح الدين /2 ، تعد خطوة مهمة في الاعتماد على المصافي المحلية والتقليل من الاستيراد ".وتابع وزير النفط ان "الانتاج الكلي للمصفى من المشتقات النفطية قد اسهم في رفع الطاقة التكريرية من وقود زيت الغاز الى (3.383) مليون لتر باليوم ، والنفط الابيض (2.300 ) مليون لتر باليوم ، والكازولين الى (1.200 ) مليون لتر باليوم ، والنفثا الى (2.500) مليون لتر ، والنفط الاسود الى ( 6.650 ) مليون لتر، والغاز السائل الى (160 )طنا باليوم./انتهى8

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