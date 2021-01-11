الكشف عن موعد تدقيق قوائم المرشحين للانتخابات المبكرة

2021/01/11 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شعار مفوضية الانتخابات

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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حددت هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين، موعدا لتدقيق قوائم المرشحين لغرض الانتخابات المبكرة المقبلة، فيما أكدت المضي بوضع بروتوكول تعاون مع مفوضية الانتخابات لتسهيل الاجراءات الانتخابية.

وجاء في تصريح صحفي، لرئيس الهيئة باسم البدري، اليوم، 11 كانون الثاني 2021، ان "هناك تنسيقا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للمضي بوضع بروتوكول تعاون لتسهيل الاجراءات، بالشكل الذي يضمن دقتها وسرعتها، بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف البدري، أن "تدقيق قوائم المرشحين لغرض الانتخابات لم يجر لغاية الآن، كونها مرحلة أخيرة ومحكومة بمدة قانونية، لا تتجاوز الـ 15 يوما، وتبدأ قبل شهرين من موعد الانتخابات"، فيما أشار إلى أن "عملية تدقيق الاحزاب لغرض التسجيل لاتزال مستمرة".

يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، مضي الحكومة في دعم عمل المفوضية من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

وفي سياق منفصل أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تحديث أكثر من 65 ألفا و500 ناخب بياناتهم في مراكز التسجيل لغاية التاسع من هذا الشهر، فيما بلغت طلبات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات 433 طلبا.

ووفقا للمتحدثة، باسم المفوضية جمانة الغلاي، فان "عملية تحديث البيانات ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، حيث تسير بوتيرة متصاعدة في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري)" .

ر.إ

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