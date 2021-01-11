وزارة النفط تعلن عن ارتفاع الطاقة التكريرية لمصفى بيجي

2021/01/11 | 12:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، ارتفاع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود في بيجي إلى 140 الف برميل يومياً .وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل افتتح مشروع تأهيل وحدة صلاح الدين /2 في مصفى الصمود في بيجي بطاقة (70) الف برميل باليوم لترتفع الطاقة التكريرية الى 140 الف برميل جديدة […]

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