النفط العراقية ترفع الطاقة التكريرية لمصفاة الصمود في بيجي

2021/01/11 | 13:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح وزير النفط العراقي، اليوم الاثنين، مشروع تأهيل مصفاة صلاح الدين /2 في مصفاة الصمود في بيجي بطاقة 70 ألف برميل باليوم، لترتفع الطاقة التكريرية إلى 140 ألف برميل جديدة باليوم.وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، بحسب بيان …

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