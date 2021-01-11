اليوم.. لقاء ناري يجمع الشرطة و الحشد في دوري السلة

2021/01/11 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

تحتضن قاعة الشعب المغلقة في تمام الساعة الرابعة عصراً مباراة من العيار الثقيل تجمع فريقي الشرطة والحشد الشعبي ضمن الدور الثالث لمنافسات التجمع الثاني لدوري كرة السلة العراقي الممتاز.

ويسعى كل فريق لمواصلة العروض المميزة في الموسم الحالي، بعد المستويات الجيدة والنتائج الايجابية وسلسلة اللاخسارة بالنسبة للقيثارة والحشد وصولا الى الجولة الثالثة من التجمع الثاني.

وقال مدرب فريق الحشد الشعبي لكرة السلة علي فرحان في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين إن" التحضير لهذا اللقاء كان استعداد طوارئ بسبب تجمع الفريق جاء بوقت قصير جدا كون الفريق تأسس بوقت متاخر بالاضافة الى حالات الاصابة التي يعاني منها الفريق"، مبينا ان" اصابة المحترف اللبناني علي حيدر الذي سيغيب لمدة شهر وكذلك اصابة اربعة من اللاعبين المحليين اثر سلبا على استعدادات الفريق ولكن لم يكن ذلك امام تحقيق الانتصارات ".

واضاف فرحان ان" ادارة النادي تعاقدت مع لاعب امريكي، لعب في الدوري الاردني وقدم مستوى جيدا في مباراته السابقة مع الفريق"، مشيرا الى ان" الشرطة فريق عريق وله باع طويل في الدوري ووصيف المواسم السابقة، وفريق الحشد بامكانياته المتاحة قادر على تقديم مباراة جيدة وارضاء الادارة وافراح الجماهير ".

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