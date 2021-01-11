ذي قار.. انتحار فتاة شنقاً في قضاء سوق الشيوخ

2021/01/11 | 13:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} اقدمت فتاة على الانتحار شنقاً في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية.

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