إيران تعلن بدء العمل على مفاعل نووي جديد مشابه لـ

2021/01/11 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة

الأمن القومي والسياسة الخارجية

بالبرلمان الإيراني، أن بلاده تعمل على

تصميم مفاعل نووي مماثل لمفاعل "أراك"

للماء الثقيل.

وقال عموئي في حديث لوكالة "فارس"

الإيران

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