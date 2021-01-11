أحمدي نجاد: تعاون إيران والسعودية سيشكل فرصة ذهبية لإحلال السلم وتطور بلدان المنطقة

2021/01/11 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني السابق محمود

أحمدي نجاد أن التعاون الإيراني

السعودي من شأنه تغيير أوضاع المنطقة،

وسيشكل فرصة ذهبية لإحلال السلم

والإعمار والتطور لكل بلدان المنطقة.

وفي حديث لصحيفة "القبس" الكوي

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