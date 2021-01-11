الاقاليم النيابية تدعو ممثلية كوردستان لمناقشة الموازنة

2021/01/11 | 13:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ممثلية اقليم كوردستان في بغداد وكافة المحافظات غير المنتظمة في اقليم لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم عقدت، الاحد، اجتماعا لبحث التخصيصات المالية لاقليم كوردستان والمحافظات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واضافت: ان اللجنة وجهت كتاباً تضمن دعوة لممثلية اقليم كوردستان في بغداد وكافة المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2021 والوقوف على الموازنات الخاصة بكل محافظة ودراستها لغرض اكمال المشاريع المتلكئة وتقديم الخدمات للمواطنين .

يشار الى ان مجلس النواب، يعقد اليوم الاثنين، جلسته رقم 34 لمناقشة واجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

PUKmedia عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

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