2021/01/11 | 13:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تبدأ وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الاحد 2021/1/17، صرف رواتب الموظفين للشهر الـ 11 المنصرم.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia: ان يوم الاحد المقبل سيشهد صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان للشهر الـ 11 المنصرم.

توزيع الرواتب سيكون بنسبة استقطاع 21% للموظفين ونسبة 50% للدرجات العليا والخاصة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).