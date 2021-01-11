2021/01/11 | 13:16 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترمب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترمب) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترمب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).