بعداعتداءه جنسيا على فتاة قاصر .. الاستخبارات تلقي القبض على الجاني وهو مخمور

2021/01/11 | 13:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

إفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بإلقاء القبض على متهم اعتدى جنسياً على احدى الفتيات القاصرات في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ، أنه من خلال ورود بلاغ من احدى المواطنات بقيام احد المتهمين بالاعتداء على ابنتها القاصر جنسياً، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ...

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