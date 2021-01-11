رغم العوائق وما مر به من ظروف، “سالم” يصر على تحقيق حلمه

2021/01/11 | 13:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني “بينما كنتُ اتعالج في إحدى المستشفيات في الهند كنتُ اكتب قوانين الفيزياء على أرضية الفندق الذي كنت اسكن فيه خلال فترة علاجي كي لا انساها واراجعها كل فترة”، قال سالم وهو يروي قصته لــ “أيزيدي 24”.وأضاف، “كنتُ اتلقى الدعم المعنوي من عائلتي ومن عمي وأصدقائي، الشيء الذي اعطاني دافعاً …

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