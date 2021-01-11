مساعد كاتانيتش: مواجهة الامارات فرصة للتحضير للتصفيات

2021/01/11 | 13:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد رحيم حميد المدرب المساعد لمدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، ان مواجهة منتخب الامارات، فرصة للتحضير للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال حميد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الكادر التدريبي للمنتخب الوطني طالب الهيئة التطبيعية بتأمين مباراتين وديتين خلال الفترة الحالية لكن لابأس بإقامة مباراة تحضيرية امام الامارات”.

واوضح ان “مواجهة الامارات فرصة جيدة للاستعداد للتصفيات المزدوجة وكذلك فرصة للاعبين الشباب كي يثبتوا امكانياتهم وتقديم اوراق اعتمادهم في مستقبل اسود الرافدين”.

وسيلاعب العراق منتخب الامارات غداً على استاد نادي الوصل.



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