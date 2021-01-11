مادة تضاف إلى الشاي تقتل الخلايا السرطانية

2021/01/11 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال علماء من جامعة كالابريا الإيطالية وجامعة سالفورد البريطانية، إن نبات البرغموت يقتل الخلايا السرطانية.ووجد الخبراء أن مادتي البروتيريدين والميليتيدين الموجودة في البرغموت تثبط إنزيمات الكوليسترول وتساهم في موت ووقف انقسام الخلايا الجذعية السرطانية.ولاحظ الباحثون، أنه على عكس عقاقير الستاتين المستخدمة في الطب الحديث، فإن البرغموت ليس له آثار جانبية خطيرة.[…]

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