2021/01/11 | 13:27 - المصدر: سفن سكاي

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اكد الكابتن احمد خضير ان مغادرته لنادي الزوراء كان بالتراضي مع إدارة النادي بسبب الوضع الذي خيم على الفريق في تلك الفترة وتذبذب النتائج.

وبين خضير في تصريح خاص لـ 7sky ان تجربته مع الزوراء كانت ناجحة جداً بكل المقاييس , مشيراً الى ان الفريق لم يخسر تحت قيادة المدرب باسم قاسم سوى مباراة واحدة طيلة فترة توليه قيادة الجهاز الفني للنوارس كانت امام زاخو لصالح الجولة 11 من الموسم الجاري.

وأضاف : اليوم بعض الجماهير تولد ضغوطات على الأجهزة الفنية التي تدرب فرقها , لكن بالمقابل فأن الجماهير تمثل دافع وحافز نحو تقديم نتائج طيبة.

واردف : لا افكر بالعمل كمدرب اول في الوقت الحالي , كون العمل كمساعد للمدرب باسم قاسم أضاف لي الكثير وطور من امكانياتي حصلت من خلاله على استفادة الكبيرة.

وقال : حالياً نحن في وقت راحة بعد ضغوط العمل في الفترة السابقة , وفي حال تقدم لنا أي عرض لتدريب أي فريق سندرسه دراسة مستفيضة من كل الجوانب ومن ثم نقرر.

واختتم خضير حديثه : لازال المدرب العراقي الحلقة الاقوى ومميز في عمله الفني , لكن بعض الأحيان يدفع ثم الأخطاء الإدارية ويكون هو كبش الفداء لسوء عمل إدارات الاندية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد خضير : المدرب العراقي لازال يدفع ثمن سوء تخطيط ادارات الاندية 7 SKY TV.

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