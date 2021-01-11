وفاة قيادي بالمجلس العربي في كركوك

2021/01/11 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

نعى المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، وفاة احد قيادييه.

وذكر المجلس في برقية التعزية، التي نشرها عبر مكتبه الاعلامي "‏بِبالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فاضل عباس حسين (ابو رائد) القيادي في المجلس العربي و من المؤسسين له في كركوك و نواة العمل العربي".

وتابع "لا يسعنا بهذا المصاب الجلل، إلا أن نتقدم إلى عائلته بِأحر التعازي وعميق المواساة، راجين من المولى عزّ وجل أن يُلهم اهله و ذويه جميل الصبر والسلوان".

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