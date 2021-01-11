كورونا يهدد بتأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي

2021/01/11 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن بدء رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بدراسة تأجيل مباراة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك أمام توتنهام يوم الأربعاء المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأجلت في الأسابيع القليلة الماضية، العديد من المباريات، بعد ثبوت إيجابية عينات الفحص الخاصة بالفيروس ضمن صفوف العديد من الأندية، وأغلق نادي أستون فيلا الخميس الماضي، مقر التدريبات وإلغاء المران الجماعي، بسبب فيروس كورونا مما أجبرهم على خوض لقاء ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة، بفريق تحت 23 عامًا.

وأكدت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن "رابطة الدوري الإنجليزي تدرس تأجيل مباراة أستون فيلا وتوتنهام، وفي حالة التأجيل سيتم استبدالها بمواجهة أخرى مؤجلة".

وأفادت الصحيفة، أنه "يتم دراسة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز بأن إذا كان القرار هو تأجيل تلك المباراة سيتم استبدالها بمباراة توتنهام وفولهام التي تأجلت يوم 30 كانون الاول 2020".

وقالت التقارير، إن "المسؤولين في الدوري الإنجليزي الممتاز يرون أن تأجيل مباراة أستون فيلا أمام توتنهام سيمنح الأول الوقت الكافي من أجل حل مشاكلهم مع تفشي فيروس كورونا".

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