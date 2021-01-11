محافظ البصرة يبحث مع وزير العدل القضايا المتعلقة بالوزارة في المحافظة

2021/01/11 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث محافظ البصرة اسعد العيدانيّ في مكتبهِ اليوم الاثنين، مع وزيرُ العدل "سالار عبد الستار ، القضايا المتعلقة بالوزارة في المحافظة .وقال وزير العدل :" ان زيارتنا للبصرة جاءت للنهوض بالدوائر العدليّة التابعة للوزارة واكتساب حقوق موظفيها ".واضاف :" ان هناك مشاريع سابقة متلكئة سوف نزورها اليوم لغرض البدء باستكمالها".من جانبه قالَ محافظ البصرة في تصريح صحفي" ان الزيارة مهمة للنهوضِ بواقع دوائر وزارة العدل ، سيما المشاريع المتلئكة والعمل على اعادة العمل بها"، مؤكداً دعم المحافظة لهذه الدوائر ./انتهى

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