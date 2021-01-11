الداخلية تكشف عن خططها الامنية للعام الجديد

2021/01/11 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن خططها لتطوير عملها الامني والحد من الجريمة خلال العام الجاري 2021.وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن، في تصريح صحفي، ان “هناك اولويات لدى وزارة الداخلية في عام 2021، لتطوير عملها والحد من الجريمة، منها التركيز على العامل الفني والتقني وموضوع الكاميرات والخدمات المقدمة […]

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