بتهمة التحريض على العنف.. وجهاء الناصرية يرفعون دعوى قضائية ضد مستشار للكاظمي

2021/01/11 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

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رفع وجهاء وشيوخ عشائر في مدينة الناصرية، الاثنين، دعوى قضائية ضد مستشار رئيس الوزراء، كاظم السهلاني بتهمة "التحريض على العنف" و"حرق مبنى المحافظة".

وقال مركز الخبر الوطني، اليوم (11 كانون الثاني 2021) ان "عدد من وجهاء وشيوخ عشائر الناصرية قاموا برفع دعوى قضائية ضد الناشط المدني كاظم السهلاني"، مبينا ان "تسجيلات مسربة اثبتت ان السهلاني يحرض على ضرب مسؤولين في الحكومة ورجال دين في تظاهرات الناصرية".

واضاف ان "مراقبين حملوا، كاظم السهلاني، مستشار رئيس الحكومة، مسؤولية العنف في تظاهرات الناصرية، ويؤكدون ان جماعة السهلاني يحرضون على العنف في الناصرية، مشيرين الى ان "وجودالسهلاني في الحكومة يمثل خطر على امن محافظات الوسط والجنوب وخصوصا البصرة والناصرية".

واتهم المراقبون، السهلاني بحسب المركز، "بانه يحرض على ضرب مسؤولين في الحكومة ورجال دين في تظاهرات الناصرية"، مؤكدين انه "اشترى ذمم 100 شاب في الناصرية لارباك الوضع الأمني في الناصرية".

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