البصرة..وقفة احتجاجية للمنسبين في تربية القرنة ضمن 30 ألف وظيفة للمطالبة بحقوقهم

2021/01/11 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

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وقفة احتجاجية في البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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نظم العشرات من الأجراء اليوميين في تربية القرنة والمعينين ضمن الـ 30 ألف درجة وظيفية في البصرة، الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم حيث أعلنوا الإضراب عن الدوام لحين تحقيقها.

وجاء في بيان لـ " شراء الخدمة" الاجراء اليوميين في تربية البصرة قسم تربية القرنة ضمن 30 الف درجة وظيفية، اليوم، 11 كانون الثاني 2021، ان "الوقفة الاحتجاجية التي نظموها هي للمطالبة بحقوقهم من الحكومتين المركزية والمحلية، كما أعلنوا إضرابا عن الدوام لحين تحقيق هذه المطالب".

وطالب المحتجون بشمولهم بحركة الحذف والاستحداث، والمصادقة على عقودهم لمدة اقصاها الى يوم غدا آخر موعد يعطى لتربية البصرة للمصادقة على العقود/ كما طالبوا بتحويلهم الى عقود وزارية على قرار 315 و337 و59 لمجلس الوزراء بكتاب واضح وصريح لايقبل التأويل .

كما جاء في بيانهم انهم يطالبون نواب البصرة المحترمين مساندة ابنائهم في محافظة البصرة الاجراء اليوميين هذه الشريحة المظلومة المهمشة لاستحصال الحقوق والادراج والتضمين الواضح والصريح بالموازنة ، فضلا عن المطالبة بصرف مستحقاتهم الموجودة في تربية البصرة لثلاثة اشهر اسوة بباقي الدوائر وصرف باقي المستحقات التي لم يستلموها لمدة سنة كاملة.

وكان المنسبون ضمن الـ 30 الف فرصة عمل في دوائر وزارة الصناعة والمعادن، قد نظموا أيضا تظاهرة احتجاجية امام مقر شركة "ابن ماجد" في البصرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عشرة أشهر، حيث طالبوا مجلس النواب بعدم تمرير الموازنة ما لم تتضمن رواتب اجراء الـ 30 الف فرصة عمل وكذلك تحويلهم الى عقود وزارية، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر والإضراب والإجراءات التصعيدية الموضوعة من قبل اللجان التنسيقية لحين تحقيق مطالبهم.

ر.إ

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