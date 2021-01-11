عام على أول وفاة جراء وباء كوفيد-19 في ووهان الصينية

2021/01/11 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل عام من اليوم، سجلت أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في ووهان وسط الصين.

وأسفر الوباء منذ ذلك الحين عن وفاة أكثر من مليون وتسعمئة ألف شخص في العالم..



وواجهت الصين انتقادات لطريقة تعاملها مع الوباء في بداية انتشاره، واتهمت الشرطة أطباء في ووهان كشفوا وجود الفيروس، بنشر شائعات.

وتمر هذه الذكرى المشؤومة في وقت تسعى الصين إلى التخلص من صورتها كالبؤرة الأولى للوباء

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