إعادة 197 طن من مادة السيراميك الى الجانب الإيراني لفشلها بالفحص في منفذ زرباطية

2021/01/11 | 13:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، إعادة 197 طن من مادة السيراميك الى الجانب الإيراني لفشلها في الفحص في منفذ زرباطية الحدودي.

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