"واتساب" بعد التحديث الجديد .. اكتشاف ثغرة كبيرة

2021/01/11 | 13:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأ عملاق محركات البحث، غوغل" في فهرسة مجموعات التواصل عبر تطبيق "واتساب"، وإظهارها إلى العامة، مما يعني القضاء على جانب كبير من الخصوصية التي كان يتمتع بها مستخدمو التطبيق.

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