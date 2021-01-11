نقيب اطباء بغداد: الضوابط لا تسمح برفع أجور الفحص في العيادات

2021/01/11 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستبعدَت نقابة اطباء بغداد ارتفاع اجور كشفية عيادات الاطباء بسبب التطورات الاقتصادية الاخيرة مؤخرا.وقال نقيب اطباء بغداد مصطفى باسم السعدي في تصريح صحفي، ان “النقابة تستمر بممارسة عملها بكل مهنية في اجراء جولات تفتيشية على عيادات الاطباء ومراقبة اسعار الكشفية فيها، فضلا عن مراقبة الوصفات الطبية المشفرة والتي سبق للنقابة ان منعت ذلك …

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