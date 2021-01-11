النفط تعلن رفع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود الى 140 ألف برميل باليوم

2021/01/11 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، رفع رفع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين الى 140 الف برميل في اليوم.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل افتتح مشروع تأهيل وحدة صلاح الدين /2 في مصفى الصمود في بيجي …

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