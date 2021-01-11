“تيلغرام” يهاجم “فيسبوك” بسبب سياسة خصوصية المستخدمين

2021/01/11 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجياهاجم أحد مؤسسي تطبيق تيلغرام الروسي للمراسلة، شركة “فيسبوك” وذلك بعد سياسة الخصوصية الجديدة التي تتيح مشاركة معلومات المستخدمين في “واتساب” الذي تملكه الشركة.وقال بافيل دوروف؛ إنه ينبغي عدم تشارك بيانات مستخدمي تطبيقات التراسل المشفر، مشيرا إلى أن تطبيقه “تيلغرام” يحترم مستخدميه.وبدأ العديد من مستخدمي “واتساب” بالتخلي عن التطبيق، والاتجاه إلى “تيلغرام”، أو …

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