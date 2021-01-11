توسيع ملعب نموذجي في السليمانية

2021/01/11 | 13:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن هيرش كمال نائب رئيس نادي نوروز يوم الاثنين، عن تسريع العمل بانشاء الملعب النموذجي في السليمانية.

وقال كمال في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الملعب سيتم توسيعه ليتسع لـ 14 الف و500 متفرج، موضحا، ان العمل يسير بانسيابية عالية.

واضاف: انه من المقرر ان ينتهي العمل بالمشروع قبل موعده، ليكون مجمعا نموذجيا، بعد وضع حجر اساسه في الشهر العاشر المنصرم.

PUKmedia خاص

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