شركة المعارض العراقية تمنح 74 إجازة تصدير خلال كانون الأول الماضي

2021/01/11 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عن قيام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بمنح "74" إجازة تصدير لتجارعراقيين خلال شهر كانون الاول الماضي.وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تم منح (74) إجازة تصدير لتجارعراقيين خلال شهر كانون الاول الماضي"، موضحاً أن "الاجازات منحت لتصدير مواد غذائية وكيمياوية ومتنوعة".وأضاف سعيد، أن "المواد التي أصدرت لها إجازات التصدير شملت ( اسفلت مؤكسد ، زيوت وقود ، كاربون مستهلك ، دبس ، تمور ، بنزين طبيعي ،صناعات فلكلورية ، طماطة , باذنجان , علك ماء خام ، ثعلبية طبيعية ، مياه معدنية ,تمور ملونة ، راشي ) وغيرها من المواد".وأشار، الى أن "تلك المواد تم تصديرها لـ ( 17 ) دولة عربية واجنبية شملت ( الامارات والمنطقة الحرة و ماليزيا والهند واذربيجان وروسيا والسعودية وليبيا وبريطانيا وايطاليا ولبنان وامريكا والاردن وسوريا وقطر ومصر وتركيا والمانيا)".

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