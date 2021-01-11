إيران تقدم طلباً إلى ’الانتربول’ بشأن ’منفذي’ عمليتي اغتيال سليماني وزاده

2021/01/11 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة الإيرانية، الإثنين، عن تقديم إيران طلباً إلى الشرطة الدولية (الانتربول)، بشأن "منفذي" اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني والعالم النووي الإيراني فخري زاده.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، تابعها "ناس"، (11 كانون الثاني 2021)، إن "الاشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند اصدار اشعار احمر يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المدان وعند العثور عليه تسليمه فورا إلى الدولة المتقدمة بطلب الاشعار".

وتابعت، "وقال المتحدث باسم الشرطة الايرانية: إن ايران تقدمت بطلب إلى الشرطة الدولية (الانتربول) لاصدار اشعار احمر لأربعة من منفذي اغتيال الفريق قاسم سليماني و فخري زاده".

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