إيران تقدم طلباً إلى الانتربول بشأن منفذي عمليتي اغتيال سليماني وزاده

2021/01/11 | 13:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تقديم إيران طلباً إلى الشرطة الدولية (الانتربول)، بشأن “منفذي” اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني والعالم النووي الإيراني فخري زاده.وقالت وكالة “إرنا” الإيرانية، إن “الاشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند اصدار اشعار احمر يجب على […]

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