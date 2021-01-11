الحكومة اليمنية ترحب بقرار واشنطن: الحوثيين يستحقون تصنيفهم جماعة إرهابية

2021/01/11 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الإثنين بقرار واشنطن تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية.

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