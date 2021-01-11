مقاربة الاتجاه البلشفي لبناء الدولة القومية (1) - عبدالله تركماني

2021/01/11 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني مقاربة الاتجاه البلشفي لبناء الدولة القوميةوهو اتجاه متميّز فيما يتعلق بالمسألة القومية، كان لينين وستالين من أهم قادة هذا الاتجاه، لذا فإننا سنتعرض إلى مساهمتهما، ومن خلال ذلك سنتعرف على تيارات ماركسية أخرى (الاستقلال الثقافي الذاتي/أوتو باور، والعدمية القومية/ روزا لوكسمبورغ، الاقتصادية الإمبريالية بشكليها الأوروبي والآسيوي/ بوخارين وروي)، وقف منها لينين موقفاً نقدياً صارماً.لقد كان ليني ......





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