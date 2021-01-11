المساومة السياسية الخاسرة بين الكاظمي والتيار الصدري في وأد الانتفاضة التشرينية ومطالب الشعب - كاظم حبيب

2021/01/11 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تكشف الأيام خفايا المساومة السياسية غير المعلن عنها والمناهضة لقوى الانتفاضة التشرينية ومطالب الشعب العراقي بين أطرافٍ ثلاثة هي التيار الصدري والكاظمي ومباركتها من جانب المرشد الإيراني خاتمي، وبموافقة البيت الشيعي، رغم الخلافات الداخلية المتفاقمة على الموقع الأول في السلطة السياسية والتصرف في اموال الشعب وضمان النفوذ الواسع والتأثير المباشر على سياسة الدولة لصالح إيران، ورغم كل الادعاءات الكاذبة و ......





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