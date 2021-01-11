2021/01/11 | 13:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّق رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، على قرار فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

ونقل بيان لمستشارية الأمن القومي ان رئيسها قاسم الأعرجي، زار مقر هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيسها، فالح الفياض”.

وأضاف البيان عن الفياض قوله، إن “قرار الخزانة الأمريكية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين”.

وأضاف البيان، أن ” وتابع، أنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على وحدة الموقف، والتعاون والتنسيق المشترك بين مستشارية الأمن القومي وهياة الحشد الشعبي، في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على البلد والمواطن”.

وأكدت مستشارية الأمن القومي، أن “الأعرجي أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض يعلق على قرار إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية 7 SKY TV.

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