مشتاق الشمري لـ “النور”: الحل الامثل لمشكلة العشوائيات هو بناء مجمعات سكنية منظمة

2021/01/11 | 13:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرأى عضو مجلس محافظة بغداد، مشتاق الشمري، اليوم الاثنين، ان الحمل الامثل لاستثمار العشوائيات والاراضي الزراعية المتحولة الى مناطق سكنية يكمن في بناء مجمعات سكنية منظمة.وقال الشمري في تصريح لـ “النور نيوز” انه “يجب العمل على استثمار الاراضي الزراعية في العاصمة بغداد بالعمل على تحويلها الى مجمعات سكنية من قبل شركات اجنبية متخصصة …

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