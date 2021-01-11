الهيئة التطبيعية: رئيس الفيفا سيزور العراق أواخر الشهر الجاري

2021/01/11 | 14:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت الهيئة التطبيعية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، الاثنين، عن الاتفاق على زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، إلى مدينة البصرة أواخر الشهر الجاري لحضور مباراة ودية بين العراق والكويت.

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