إعادة 197 طن من مادة السيراميك الى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي

2021/01/11 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعادت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في واسط 3 عجلات محملة بمادة السيراميك وبحمولة إجمالية (197طن) إلى الجانب الإيراني لعدم مطابقتها المواصفات المعتمدة بالفحص الخاص بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

واضافت الهياة في بيان لها “تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي”.

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