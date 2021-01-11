صحة النجف تؤكد اتخاذ الإجراءات الصحية بالمدارس لمنع تفشي كورونا

2021/01/11 | 14:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / النجف..

اكدت دائرة صحة النجف قيام فرقها الصحية بجولات مستمرة الى المدارس للتأكيد على التباعد بين الطلبة وارتداء الكمامات.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ/المعلومة/، ان “فرقا صحية مشتركة من المراكز الصحية في مستمرة بمتابعة الإجراءات المتخذة في المدارس للتأكيد على التباعد بين الطلبة وارتداء الكمامات والالتزام بالمستلزمات الصحية، والإبلاغ عن أي حالة مشتبه”.واضاف الحميداوي ان “الفرق أجرت الفحوصات اللازمة للطلبة الخاصة بفيروس كورونا، بالاضافة بالتعاون مع المنسقين الصحيين في المدارس”.



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